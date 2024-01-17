Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна

Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Совчёнков Иван Фёдорович

Мать: Совчёнкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негречин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Негречин Леонид Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негречин Сегрей Леонидович

Отец ребёнка: Негречин Леонид Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негречин Леонид Борисович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.