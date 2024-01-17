Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Совчёнков Иван Фёдорович
Мать: Совчёнкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негречин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Негречин Леонид Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негречин Сегрей Леонидович
Отец ребёнка: Негречин Леонид Борисович
Бракосочетание
Неизвестно