Землянкина (Ионова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянкина (Ионова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1950

Сын: Землянкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1953

Дочь: Землянова (Землянкина) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1960

Сын: Землянкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.02.2006

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