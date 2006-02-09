Землянкина (Ионова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти09.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1950
Сын: Землянкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1953
Дочь: Землянова (Землянкина) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
20.12.1960
Сын: Землянкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Землянкин Василий Фёдорович
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.02.2006