Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1884

Дата смерти

20.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884

Отец: Царев Сергей Федоров

Мать: Царева Екатерина Николаева

Бракосочетание
04.?.1901

Муж: Зайцев Петр Ефимович

Супруг(-а): Петр Ефимович Зайцев
Крещение
15.05.1901
воспреемница
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Зайцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Зайцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

ЦИАМ ф.203 опись 780 д.3996 Метрические книги за 1910г с.233 крещение 25 апреля (рожд 25) Николай села Марфина крестьянин Петр Ефимов Зайцев и жена его Татьяна Сергеева восприемники: села Марфина кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зайцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: (Зайцева) Вера Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
19.04.1921

Дочь: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Федосеева (Зайцева) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Писарева (Зайцева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Смерть
20.03.1961
Похороны
Неизвестно

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