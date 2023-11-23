Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1884
Дата смерти20.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884
Отец: Царев Сергей Федоров
Бракосочетание
04.?.1901
Муж: Зайцев Петр Ефимович
Супруг(-а): Петр Ефимович Зайцев
Крещение
15.05.1901
воспреемница
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Покровская (Зайцева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Зайцев Иван Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1910
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
ЦИАМ ф.203 опись 780 д.3996 Метрические книги за 1910г с.233 крещение 25 апреля (рожд 25) Николай села Марфина крестьянин Петр Ефимов Зайцев и жена его Татьяна Сергеева восприемники: села Марфина кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зайцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: (Зайцева) Вера Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Федосеева (Зайцева) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Писарева (Зайцева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Смерть
20.03.1961
Похороны
Неизвестно