Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

04.03.1884

Дата смерти

12.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1884

Отец: Рублев Гаврила Акимович

Мать: Рублева (Гундарева) Анна Матфевна

Рождение ребёнка
31.03.1903

Дочь: (Жеребчикова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: (Жеребчикова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: (Жеребчикова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жеребчиков Иван Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1917

Сын: Жеребчиков Алексей Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Рождение ребёнка
14.08.1920

Дочь: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович

Смерть
12.03.1971
Похороны
Неизвестно

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