Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения04.03.1884
Дата смерти12.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1884
Рождение ребёнка
31.03.1903
Дочь: (Жеребчикова) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: (Жеребчикова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: (Жеребчикова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1917
Сын: Жеребчиков Алексей Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1920
Дочь: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Жеребчиков Егор Степанович
Смерть
12.03.1971
Похороны
Неизвестно