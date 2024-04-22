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Чудотворова Марина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960

Отец: Чудотворов Иван Андреевич

Мать: Чудотворова Маргарита Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1988

Сын: Булатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Анатольевич

Russia, Moscow
Рождение ребёнка
02.02.2000

Дочь: Башан Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Башан Василий

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Башан Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башан Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
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