Чудотворова Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960
Рождение ребёнка
30.09.1988
Отец ребёнка: Булатов Иван Анатольевич
Russia, Moscow
Рождение ребёнка
02.02.2000
Дочь: Башан Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Башан Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Башан Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башан Василий
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно