Плотников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Плотникова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишанова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Плотникова Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Вера Алексеевна

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