Зайкова (Шелыгина) Екатерина Лукинична 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова (Шелыгина) Екатерина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Зайкова) Афимия Саватеевна

Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович

Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Саватей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зайков Ефим Саватеевич

Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайков Максим Саватеевич

Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайков Викул Саватеевич

Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович

Смерть
Неизвестно

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