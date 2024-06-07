Зайкова (Шелыгина) Екатерина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Зайкова) Афимия Саватеевна
Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Зайков Саватей Максимович
Смерть
Неизвестно