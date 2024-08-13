Берестнев Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Берестнев Михаил Климентьевич

Мать: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Сын: Берестнев Антон Петрович

Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Берестнев Стефан Петрович

Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Берестнева) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна

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