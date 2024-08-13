Берестнев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Берестнев Стефан Петрович
Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Берестнева) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Берестнева (Агапова) Васса Михайловна