Аникина (Дранишникова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина (Дранишникова) Наталья Александровна

Аникина (Дранишникова) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1912

Дата смерти

28.02.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912

Отец: Дранишников Александр

Мать: Дранишникова ?

Рождение ребёнка
10.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ????

Рождение ребёнка
16.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Михаил Митрофанович

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Михаил Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил Митрофанович

Смерть
28.02.1985
Тея, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тея, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
кладбище Кузнецовский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close