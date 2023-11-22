Аникина (Дранишникова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1912
Дата смерти28.02.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912
Отец: Дранишников Александр
Мать: Дранишникова ?
Рождение ребёнка
10.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ????
Рождение ребёнка
16.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Михаил Митрофанович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Михаил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ????
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище Кузнецовский