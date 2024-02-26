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Иван Семенов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Семен Иванов (Ич)

Мать: Дарья Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Савельева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ксения Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Савельева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Савельева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Савельева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Савельева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1826

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