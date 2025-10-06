(Хрусталёва) Вера Ивановна 14.08.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Хрусталёва) Вера Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 14.08.1907 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Хрусталёв Иван АлексеевичОколо 1864 ст. г.р.
Мать
Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907 ст.

Отец: Хрусталёв Иван Алексеевич

Мать: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d844be68-55eb-41da-aafe-95728953d8e9/493?center=1247+2024

Смерть
Неизвестно

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