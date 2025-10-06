(Хрусталёва) Вера Ивановна
женский, родилась 14.08.1907 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецХрусталёв Иван АлексеевичОколо 1864 ст. г.р.
МатьХрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/d844be68-55eb-41da-aafe-95728953d8e9/493?center=1247+2024