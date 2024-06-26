Ащеулов Порфирий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ащеулов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.
Дочь: Меньшагина (Ащеулова) Анастасия Порфирьева
Мать ребёнка: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Дочь: Ащеулова Пелагея Порфирьева
Мать ребёнка: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Ащеулова Мария Порфирьева
Мать ребёнка: Ащеулова Пелагея Матвеева
Смерть
Неизвестно