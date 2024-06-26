Ащеулов Порфирий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулов Порфирий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ащеулов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Пелагея Матвеева

2 жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.

Дочь: Меньшагина (Ащеулова) Анастасия Порфирьева

Мать ребёнка: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Дочь: Ащеулова Пелагея Порфирьева

Мать ребёнка: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Ащеулова Мария Порфирьева

Мать ребёнка: Ащеулова Пелагея Матвеева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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