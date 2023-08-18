Смирнова Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голдырев Иван Георгиевич

Мать: Голдырева (Дресвина) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
16.08.1947

Дочь: Александрова (Смирнова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Меликьянц (Смирнова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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