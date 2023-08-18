Смирнова Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
16.08.1947
Дочь: Александрова (Смирнова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Меликьянц (Смирнова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно