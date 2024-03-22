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Яков Васильев

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Мать: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Савелий Яковлев

Мать ребёнка: Пелагия Степанова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Пелагия Степанова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Степанова

Смерть
Неизвестно
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