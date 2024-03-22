Яков Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Савелий Яковлев
Мать ребёнка: Пелагия Степанова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Пелагия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Степанова
Смерть
Неизвестно