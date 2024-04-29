Усов Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: Усов Иван Савин
Мать: Усова Харитина Егорова
Год рождения определён исходя из возраста (36л) указаннного в ИВ1795г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Усов Захар Тимофеев
Мать ребёнка: Усова Акилина Гаврилова
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839г.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Усова Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Усова Акилина Гаврилова
Смерть
Неизвестно