Усов Тимофей Иванов Вычислено 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Тимофей Иванов

Усов Тимофей Иванов

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: Усов Иван Савин

Мать: Усова Харитина Егорова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён исходя из возраста (36л) указаннного в ИВ1795г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Акилина Гаврилова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Усов Захар Тимофеев

Мать ребёнка: Усова Акилина Гаврилова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839г.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Усова Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Усова Акилина Гаврилова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.