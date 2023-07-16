Горелов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелов Николай Михайлович

Горелов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горелов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Горелов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Горелов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.