Горелов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Горелов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Горелова Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно