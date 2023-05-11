Мартынович (Бачило) Елена Леоновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бачило Леон Григорьевич
Мать: Бачило Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынович Архип Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынович Илья Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Место жительства
07.04.1834
дом №7
Бракосочетание
11.07.1848
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.07.1849
Дочь: (Мартынович) Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Место жительства
1850
дом №12
Рождение ребёнка
20.05.1852
Сын: Мартынович Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Рождение ребёнка
12.05.1855
Дочь: (Мартынович) Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Игнат Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Место жительства
1858
дом №12
Рождение ребёнка
01.02.1861
Дочь: (Мартынович) Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович
Смерть
Неизвестно