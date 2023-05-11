Мартынович (Бачило) Елена Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Бачило) Елена Леоновна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бачило Леон Григорьевич

Мать: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынович Архип Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынович Илья Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
07.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Бракосочетание
11.07.1848

Муж: Мартынович Лаврентий Романович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.07.1849

Дочь: (Мартынович) Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
20.05.1852

Сын: Мартынович Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.05.1855

Дочь: (Мартынович) Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Игнат Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
01.02.1861

Дочь: (Мартынович) Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мартынович Лаврентий Романович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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