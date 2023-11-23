Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Ирина Иванова
Иван Алексеевич (1690 — 1747) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Савва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Савва Иванов
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: неизвестно
Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Смерть
1747