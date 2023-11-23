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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ирина Иванова

Иван Алексеевич (1690 — 1747) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Савва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1717

Сын: Савва Иванов

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1724

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: неизвестно

Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Смерть
1747

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