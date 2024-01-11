Трубникова (Ефанова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1921
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921
Отец: Ефанов Василий Федорович
Мать: Ефанова Ольга Корнеевна
Рождение ребёнка
11.06.1943
Сын: Трубников Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1947
Дочь: Старикова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1952
Сын: Трубников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1955
Дочь: Крайник Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1957
Дочь: Отрошенко Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000