Трубникова (Ефанова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Ефанова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1921

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921

Отец: Ефанов Василий Федорович

Мать: Ефанова Ольга Корнеевна

Рождение ребёнка
11.06.1943

Сын: Трубников Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1947

Дочь: Старикова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Рождение ребёнка
23.07.1952

Сын: Трубников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1955

Дочь: Крайник Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1957

Дочь: Отрошенко Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников Иван Яковлнвич

Отец ребёнка: Трубнико Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубнико Яков Андреевич

Смерть
2000
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