Баяндин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Баяндин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тараканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Баяндин Никанор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тараканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Баяндин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тараканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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