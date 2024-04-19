Баяндин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баяндин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Баяндин Никанор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Баяндин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно