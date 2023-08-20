Рябова (Козлова) Алевтина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Козлова) Алевтина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1956

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1956

Отец: Козлов Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Образование
1971
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Свидетельство о восьмилетнем образовании. Обучалась в школе №16 гор. Златоуст, Челябинской области.
Образование
1973
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Аттестат о среднем образовании. Окончила полный курс средней школы №3 гор. Златоуст, Челябинская область.
Рождение ребёнка
18.05.1983

Дочь: Рябова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Рябов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
02.03.?

Сын: Рябов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Рябов Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Сергей Петрович

Смерть
2004
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