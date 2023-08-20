Рябова (Козлова) Алевтина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1956
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1956
Отец: Козлов Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1971
Свидетельство о восьмилетнем образовании. Обучалась в школе №16 гор. Златоуст, Челябинской области.
Образование
1973
Аттестат о среднем образовании. Окончила полный курс средней школы №3 гор. Златоуст, Челябинская область.
Рождение ребёнка
18.05.1983
Дочь: Рябова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Рябов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.03.?
Отец ребёнка: Рябов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004