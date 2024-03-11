Белецкий Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1991
Дочь: Самойлова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1993
Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1993
Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.1996
Дочь: Белецкая Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна