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Белецкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белецкая Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1991

Дочь: Самойлова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1993

Сын: Белецкий Максим Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1993

Сын: Белецкий Артем Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1996

Дочь: Белецкая Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Белецкая Наталья Николаевна

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