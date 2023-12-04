Смирнова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.2016

Сын: Исаев Всеволод Русланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.2018

Сын: Исаев Святослав Русланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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