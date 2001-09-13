Алёшин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2001

Дата смерти

07.07.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2001

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.2024

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