Алёшин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.2001
Дата смерти07.07.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2001
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.2024