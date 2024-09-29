Курапова (--) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курапова (--) Клавдия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курапов Зиновий Онисимович

Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Курапов Константин Зиновьевич

Отец ребёнка: Курапов Зиновий Онисимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Курапова Антонина Зиновьевна

Отец ребёнка: Курапов Зиновий Онисимович

спирино
Смерть
Неизвестно

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