(Никитина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1908

Дата смерти

24.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Алексей

Отец ребёнка: Егоров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Егоров Александр

Рождение ребёнка
17.11.1936

Дочь: Болотова (Егорова) Анастасия

Отец ребёнка: Егоров Александр

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: (Егорова) Евгения

Отец ребёнка: Егоров Александр

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.06.1980

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