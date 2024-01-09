(Никитина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1908
Дата смерти24.06.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Алексей
Отец ребёнка: Егоров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Егоров Александр
Рождение ребёнка
17.11.1936
Дочь: Болотова (Егорова) Анастасия
Отец ребёнка: Егоров Александр
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: (Егорова) Евгения
Отец ребёнка: Егоров Александр
Смерть
24.06.1980