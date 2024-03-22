Касимов Павел Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 29 06 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов; Александра Васильева Восприемники Болтинский Петр Дмитриев; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от поноса | ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 21 07 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов Восприемники Отсутствуют Социальное положение (сословие, чин, звание) Сын п... Показать все