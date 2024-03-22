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Касимов Павел Сергеев

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Сергей Иванов

Мать: Касимова Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 29 06 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов; Александра Васильева Восприемники Болтинский Петр Дмитриев; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от поноса | ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 21 07 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов Восприемники Отсутствуют Социальное положение (сословие, чин, звание) Сын п... Показать все
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