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Михаил Иванович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1772

Жена: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.12.1779

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1781

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1787

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