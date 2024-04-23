Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1772
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.12.1779
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.08.1781
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
1787