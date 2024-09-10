Панкратова (Ширяева) Евдокия Михайловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Ширяева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ширяев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Панкратова) Дуня

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Панкратов Григорий

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Панкратов Александр Гурьевич

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Панкратов Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Панкратов Михаил Гурьевич

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Панкратов Иннокентий

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1922

Дочь: Машканцева (Панкратова) Ирина Гурьевна

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна

Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич

Смерть
1952

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