Панкратова (Ширяева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ширяев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Панкратова) Дуня
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Панкратов Григорий
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Панкратов Александр Гурьевич
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1915
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Панкратов Михаил Гурьевич
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Панкратов Иннокентий
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1922
Дочь: Машканцева (Панкратова) Ирина Гурьевна
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Брухно (Панкратова) Надежда Гурьевна
Отец ребёнка: Панкратов Гурий Андреевич
Смерть
1952