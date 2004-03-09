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Владимиров Сергей Григорьевич

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Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.07.1935

Дата смерти

09.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1935

Отец: Степанов Григорий Стефанович

Мать: Владимирова Ольга Яковлевна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1961

Сын: Владимиров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна

Смерть
09.03.2004
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

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