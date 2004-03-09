Владимиров Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1935
Дата смерти09.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1961
Сын: Владимиров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна
Смерть
09.03.2004
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область