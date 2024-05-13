Завалюева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Завалюева) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович
Смерть
1848