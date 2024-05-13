Завалюева Аксинья 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалюев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Григорий Нефедович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Завалюева) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1848
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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