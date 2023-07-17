Егорова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961

Отец: Егоров Виктор

Мать: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анишин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
16.01.2005

Дочь: Орлова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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