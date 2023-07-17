Егорова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961
Отец: Егоров Виктор
Мать: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анишин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.01.2005
Дочь: Орлова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: не указан