Липовцев Павел Трофимович
Место рожденияБарнаул
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Липовцева) Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Геннадий
Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна
Бракосочетание
20.10.1917
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410917#870 № 18 20 октября Матрос службы связи Белаго моря из мещан города Барнаула Томской губернии Павел Трофимов ЛИПОВЦЕВ православнаго вероисповедания пе... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1918
Дочь: (Липовцева) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1920
Сын: Липовцев Константин
Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1926
Сын: Липовцев Вениамин
Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно