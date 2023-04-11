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Липовцев Павел Трофимович

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Липовцева Ксения Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Липовцева) Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Геннадий

Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
20.10.1917

Жена: (Чернова) Евдокия Андреевна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410917#870 № 18 20 октября Матрос службы связи Белаго моря из мещан города Барнаула Томской губернии Павел Трофимов ЛИПОВЦЕВ православнаго вероисповедания пе... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1918

Дочь: (Липовцева) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1920

Сын: Липовцев Константин

Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Липовцев Вениамин

Мать ребёнка: (Чернова) Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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