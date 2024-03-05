Фонин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фонин Василий Петрович

Мать: Фонина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонина Валентина

Смерть
Неизвестно
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