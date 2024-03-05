Фонин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фонин Василий Петрович
Мать: Фонина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фонина Валентина
Смерть
Неизвестно