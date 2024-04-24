Васильев Иван
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Михайлов Василий
Мать: Михайлова Ольга
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Игнатова Наталья
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Игнатова Наталья
Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.
Дочь: Иванова Мария
Мать ребёнка: Игнатова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Иванова Наталья
Мать ребёнка: Игнатова Наталья
Смерть
После 1909
Рождение ребёнка
16.02.1911 ст.
Сын: Иванов Федор
Мать ребёнка: Игнатова Наталья