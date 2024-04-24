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Васильев Иван

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Михайлов Василий

Мать: Михайлова Ольга

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Игнатова Наталья

Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.

Дочь: Иванова Мария

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Иванова Наталья

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909
Рождение ребёнка
16.02.1911 ст.

Сын: Иванов Федор

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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