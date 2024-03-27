Шурыгина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти17.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Емец Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шурыгин Вов Иван Алексеевич
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Вов Иван Алексеевич
Смерть
17.11.1976
Д.боровое, Новоторжокского р-на, Калининской обл.
Причина смерти: Атерослероз сосудов мозга
Похороны
Неизвестно
Д. Боровое