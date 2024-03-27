Шурыгина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.11.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Емец Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шурыгин Вов Иван Алексеевич

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Вов Иван Алексеевич

Смерть
17.11.1976
Д.боровое, Новоторжокского р-на, Калининской обл.
Причина смерти: Атерослероз сосудов мозга
Похороны
Неизвестно
Д. Боровое
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