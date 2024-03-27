Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Амиров Галиакбер
Мать: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галиакберова) Хадича
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галиакберова) Гайша
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Рождение ребёнка
1830
Сын: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно