Галиакберов Мухаметхасан (Хасан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Амиров Галиакбер

Мать: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галиакберова) Хадича

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галиакберова) Гайша

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Рождение ребёнка
1821

Сын: Галиакберов Шагиахмет

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Шагиахзям

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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