Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян
Место рожденияд.Норкино, Балтачевский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуртдинов(умутдинов) ?
д.Норкино, Балтачевский район
Рождение ребёнка
04.02.1914
Сын: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович
Мать ребёнка: Нуртдинова (умутдинова) Шамсия
д.Норкино, Балтачевский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно