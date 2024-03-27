Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян

Место рождения

д.Норкино, Балтачевский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуртдинов(умутдинов) ?

Мать: Нуртдинова (умутдинова) ?

д.Норкино, Балтачевский район
Рождение ребёнка
04.02.1914

Сын: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

Мать ребёнка: Нуртдинова (умутдинова) Шамсия

д.Норкино, Балтачевский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуртдинова (умутдинова) Шамсия

Смерть
Неизвестно
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