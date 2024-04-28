Салиева Айгуль Наилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.2008
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Салиева Амина Ренатовна
Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович
Рождение ребёнка
24.06.2021
Дочь: Салиева Марьям Ренатовна
Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович
Рождение ребёнка
19.03.2023
Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович