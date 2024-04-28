Салиева Айгуль Наилевна 29.07.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салиева Айгуль Наилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1985

Отец: Тиников Наиль Каллимулович

Мать: Тиникова Альфия Ханбялевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салиев Ренат Ишмуратович

Рождение ребёнка
15.10.2008

Сын: Салиев Ильнар Ренатович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Салиева Амина Ренатовна

Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович

Рождение ребёнка
24.06.2021

Дочь: Салиева Марьям Ренатовна

Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович

Рождение ребёнка
19.03.2023

Сын: Салиев Саид Ренатович

Отец ребёнка: Салиев Ренат Ишмуратович

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