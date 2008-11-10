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Толстов Константин Николаевич

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Место рождения

Станица Иссык Алма- Атинской области Казахской ССР

Дата рождения

30.05.1921

Дата смерти

10.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Иссык Алма- Атинской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
13.01.1951

Сын: Толстов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна

Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Толстов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна

город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
27.11.1956

Дочь: Толстова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Антонина Андреевна

Смерть
10.11.2008
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