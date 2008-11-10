Толстов Константин Николаевич
Место рожденияСтаница Иссык Алма- Атинской области Казахской ССР
Дата рождения30.05.1921
Дата смерти10.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1921
Станица Иссык Алма- Атинской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
13.01.1951
Сын: Толстов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна
Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Толстов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна
город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
27.11.1956
Дочь: Толстова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Толстова Антонина Андреевна
Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2008