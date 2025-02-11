Толкачева (Пивцаева) Фивия Антоновна ?.03.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Толкачева (Пивцаева) Фивия Антоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась ?.03.1850, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Пивцаев Антон Афанасьевич1824 г.р.
Мать
Пивцаева Пелагея Ефимовна1825 г.р.
Супруги
Толкачев Лазарь Сидоров1853 г.р.
Дети
(Толкачева) Федосья Лазарева27.05.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1850

Отец: Пивцаев Антон Афанасьевич

Мать: Пивцаева Пелагея Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

9

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

9

Бракосочетание
20.01.1871

Муж: Толкачев Лазарь Сидоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.05.1873

Дочь: (Толкачева) Федосья Лазарева

Отец ребёнка: Толкачев Лазарь Сидоров

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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