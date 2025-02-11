Толкачева (Пивцаева) Фивия Антоновна
женский, родилась ?.03.1850, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецПивцаев Антон Афанасьевич1824 г.р.
МатьПивцаева Пелагея Ефимовна1825 г.р.
Супруги
Толкачев Лазарь Сидоров1853 г.р.
Дети
(Толкачева) Федосья Лазарева27.05.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1850
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
20.01.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1873
Дочь: (Толкачева) Федосья Лазарева
Отец ребёнка: Толкачев Лазарь Сидоров
Смерть
Неизвестно