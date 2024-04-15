Шетилина (Картавченко) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Восприемник
09.04.1870 ст.
Василий Исидорович Асокин
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
поручители по жениху - Иван Пенькин?, Семен Ващенко, по невесте - Александр Картавченко, Алексей (Ненкоев??) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/619... Показать все
Восприемник
29.07.1880 ст.
Николай Александрович Картавченко
Восприемник
19.11.1884 ст.
Михаил Александрович Картавченко
Восприемник
22.09.1887 ст.
Андрей Александрович Картавченко
Восприемник
08.12.1890 ст.
Анна Александровна Картавченко
Место жительства
Неизвестно
Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно