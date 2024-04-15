Шетилина (Картавченко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шетилина (Картавченко) Мария Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
Восприемник
09.04.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Исидорович Асокин
Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Муж: Шетилин Андрей Васильевич

Хотень, Сумська область
поручители по жениху - Иван Пенькин?, Семен Ващенко, по невесте - Александр Картавченко, Алексей (Ненкоев??) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/619... Показать все
Восприемник
29.07.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Николай Александрович Картавченко
Восприемник
19.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Александрович Картавченко
Восприемник
22.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Александрович Картавченко
Восприемник
08.12.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Александровна Картавченко
Место жительства
Неизвестно
Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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