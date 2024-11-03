Никифоров Александр Никифорович Между 1806 и 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807 ст.

Отец: Никифоров Никифор Михайлович (Васильевич)

Мать: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Никифорова) Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Никифорова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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