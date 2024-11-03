Никифоров Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Никифорова) Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Никифорова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно