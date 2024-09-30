Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Место рождения

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1898

Отец: Колкканен Иван Иосифович

Мать: Колкканен (Пумалайнен) Анна Ивановна

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1920

Муж: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
18.08.1921

Дочь: (Наппу) Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1924

Сын: Наппу Рейно Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1925

Дочь: (Наппу) Люли Ивановна

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.