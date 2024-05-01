Субботина Дарья Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Дарья Памфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Дорофей Андронович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Субботин Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Субботин Дорофей Андронович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Субботина) Антонида Дорофеевна

Отец ребёнка: Субботин Дорофей Андронович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Субботина) Екатерина Дорофеевна

Отец ребёнка: Субботин Дорофей Андронович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Дорофей Андронович

Смерть
После 1923

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