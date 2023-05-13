Крылова (Сафронова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Сафронова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957

Отец: Сафронов Николай

Мать: Сафронова Надежда

Рождение ребёнка
27.07.1980

Сын: Крылов Денис Александрович

Отец ребёнка: Крылов Александр Анатольевич

Город Ковров Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1986

Сын: Крылов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Крылов Александр Анатольевич

Город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Александр Анатольевич

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