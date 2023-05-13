Крылова (Сафронова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957
Отец: Сафронов Николай
Мать: Сафронова Надежда
Рождение ребёнка
27.07.1980
Сын: Крылов Денис Александрович
Отец ребёнка: Крылов Александр Анатольевич
Город Ковров Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1986
Сын: Крылов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Крылов Александр Анатольевич
Город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно