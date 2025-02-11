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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Иван Ефимов1813 г.р.
Дети
Никанор Иванов1838 г.р.
Фёдор Иванов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Никанор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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