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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Иван Ефимов1813 г.р.
Дети
Никанор Иванов1838 г.р.
Фёдор Иванов1842 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Никанор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов