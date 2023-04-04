Михина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Михин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888

Сын: Михин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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