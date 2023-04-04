Михина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888
Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно