Масычев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масычева Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батеева Настя Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариша Семёновна
Смерть
Неизвестно