Масычев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масычев Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестный

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масычева Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батеева Настя Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масычев Петр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариша Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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