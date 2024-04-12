Золотарева (Тышлек ЧАЛИШ) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1912
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
21.01.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Иван Трандафилович Тохтамыш и Мария Власьева Тохтамыш
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
Бракосочетание
До 1939
Рождение ребёнка
1941
Сын: Золотарёв Николай
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
Демина Балка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка г.Донецк
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Образование
Неизвестно
Педагогический техникум, в г. Мариуполь
Смерть
Около 1987
Причина смерти: Болезнь - диабет
Похороны
Неизвестно